El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Almonte se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 21 grados , que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 17 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 19 grados a las 09:00 horas y llegando a los 21 grados a las 10:00 horas. Este aumento en la temperatura se mantendrá durante la mayor parte del día, con un pico de 31 grados previsto entre las 15:00 y las 17:00 horas. La tarde será especialmente cálida, ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá que el sol brille intensamente.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 76%, aumentando ligeramente hasta un 89% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 51% hacia la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 28 km/h en la tarde. Esta brisa moderada ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando se alcanzarán las rachas máximas.

Con el ocaso programado para las 20:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y agradable. En resumen, Almonte disfrutará de un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo cálido y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.