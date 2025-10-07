El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 89% y alcanzando un 100% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Este cambio en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h a las 11:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en Aljaraque hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a la playa o simplemente disfrutar de un día en familia en el parque.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.