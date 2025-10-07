El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana, pero se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 65% por la mañana, descenderá a niveles más cómodos, rondando el 40% hacia la tarde. Esto hará que la sensación de calor sea más llevadera, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, pero sin llegar a ser molesto. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a los 23 km/h, lo que no debería afectar las actividades cotidianas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el anochecer. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:49 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que hará que sea un momento agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.