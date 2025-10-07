El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de octubre

El día de hoy, 7 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 19 grados a las 04:00 y manteniéndose en torno a los 18 grados entre las 06:00 y las 08:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 20 grados a las 09:00 y subirán hasta los 31 grados a las 15:00, marcando el pico de calor del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se sitúa en un 58%, aumentando gradualmente hasta un 91% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 44% a las 21:00, lo que hará que la sensación de calor sea más llevadera durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, predominando de dirección suroeste. A las 20:00, se anticipa que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:24 y el ocaso a las 19:58, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-06T21:07:13.