El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado y cálido este 6 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas del día, antes de experimentar un aumento significativo hacia el mediodía.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 25 grados a las 11 y subiendo hasta los 30 grados a las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 70% y bajará hasta un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la menor humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el cielo esté mayormente despejado.

El ocaso se producirá a las 19:58, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, este 6 de octubre será un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de El Viso del Alcor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.