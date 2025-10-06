El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se aclare, dando paso a intervalos de sol y un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 92% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% hacia el final de la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h. Estas condiciones podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para paseos, deportes o cualquier tipo de evento al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:59. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de Utrera.

En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que promete un día agradable para todos los que deseen disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.