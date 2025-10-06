El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 66% al amanecer y subiendo hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 19:49, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para actividades al exterior, así que no olvide aprovecharlo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.