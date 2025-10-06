El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente, alcanzando niveles más cómodos en torno al 32% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá del sur, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un paseo por el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 24 grados a última hora. La puesta de sol se producirá a las 19:59, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.