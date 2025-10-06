El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que generará una atmósfera suave y agradable. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos en los que el sol se asome, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 23 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 31 grados en la tarde, con un pico de 32 grados hacia las 16:00 horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando un máximo del 98% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 32% hacia la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.