El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

La jornada del 6 de octubre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que proporcionará un ambiente suave y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados durante las primeras horas del día, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 32 grados .

A medida que avance la jornada, el cielo irá despejándose, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé un predominio de cielos despejados y poco nubosos. Esto permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más cálida. La temperatura alcanzará su pico alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 32 grados, lo que podría invitar a los rinconeros a disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más placentera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los rinconeros podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero sin afectar la temperatura, que se mantendrá en un rango cómodo. La puesta de sol se producirá a las 19:59 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en La Rinconada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.