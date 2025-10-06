El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura inicial de 23 grados , que irá descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 71% a las 00:00 horas, pero se espera que disminuya a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 40% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento podría ser un alivio para aquellos que decidan salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es perfecto para quienes planean pasar tiempo en parques o realizar deportes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:55 horas. La noche se presentará tranquila y agradable, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.