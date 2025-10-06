El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 horas. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados a las 01:00 y 21 grados a las 11:00.

A partir de las 03:00 horas, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con un cielo poco nuboso que se mantendrá hasta las 05:00 horas. Sin embargo, a partir de las 06:00 horas, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 29 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% a las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h a las 12:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.