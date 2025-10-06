El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad será escasa durante el día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 29 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la sensación térmica será agradable, la humedad relativa alcanzará niveles de hasta el 84% en las primeras horas, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día completamente seco. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54. En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día de clima primaveral, con temperaturas agradables y cielos despejados, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.