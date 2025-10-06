El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Palma del Río se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 22°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando hasta un 100% en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la combinación de temperatura y humedad podría hacer que se sienta más caluroso de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier nubosidad que pueda formarse, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Palma del Río disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:56. En general, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Palma del Río, con un tiempo cálido y sin lluvias a la vista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.