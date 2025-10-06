El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 24 grados y descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 73% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 28 grados alrededor de las 16:00 horas. Sin embargo, la brisa del sureste, que soplará con una velocidad de hasta 39 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones del viento también serán notables, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, el cielo podría oscurecerse ligeramente con la aparición de nubes altas, pero no se espera que esto afecte la claridad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde-noche, alcanzando los 24 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a pasear o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el día en Osuna se perfila como uno de esos días perfectos de otoño, donde el sol brillará y las temperaturas serán agradables. Con un tiempo seco y ventoso, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.