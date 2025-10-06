El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura sube, alcanzando niveles más bajos de alrededor del 37% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que el viento sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 48 km/h. Este viento, aunque fresco, puede contribuir a que la sensación térmica sea más elevada.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Morón pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera estar al aire libre.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde-noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:57. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

