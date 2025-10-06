El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 29 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que oscilará entre el 40% y el 85% a lo largo del día. A pesar de la sensación de calor, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que hará que el tiempo sea más tolerable.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible nubosidad que pudiera formarse, manteniendo el cielo mayormente despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Montilla podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 4 de la mañana del día siguiente. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54 horas.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.