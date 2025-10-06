El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:26. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento significativo, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 31 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 41% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento será un alivio para los que se encuentren al aire libre, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Moguer pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.