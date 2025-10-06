El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados en las horas centrales, especialmente entre las 14:00 y 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 38% a medianoche y aumentando a lo largo del día, alcanzando picos del 91% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas suban, estabilizándose en torno al 56% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. La racha máxima de viento podría alcanzar los 25 km/h hacia las 20:00 horas, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.