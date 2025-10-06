El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas que rondarán los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que contribuirá a un día agradable para los marcheneros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor y hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia el final de la tarde. La puesta de sol está prevista para las 19:57, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta como un día cálido y mayormente soleado, con un viento moderado que ayudará a mitigar las altas temperaturas. Sin lluvias a la vista, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño se asiente por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.