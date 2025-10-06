El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 32 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos, alrededor del 40% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor que se espera en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.