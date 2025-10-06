El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Lucena disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura inicial será de 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados entre las 3 y las 5 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados a las 6 de la tarde y bajando a 25 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará con temperaturas más frescas, rondando los 21 grados a las 10 de la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% en la madrugada y aumentando hasta un 90% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que la temperatura aumente, estabilizándose en torno al 60% durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12 y las 2 de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor del día. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, con ráfagas de entre 4 y 9 km/h hacia la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del día.

En resumen, Lucena experimentará un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura en los momentos más cálidos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.