El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 32 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando hasta un 94% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, las condiciones se tornarán más secas y cálidas a medida que el día avance.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas dominen gran parte del día, aunque habrá momentos de cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las nubes altas no deberían interferir significativamente con la luz solar, lo que contribuirá a un ambiente cálido y agradable.

Respecto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en las áreas más abiertas y podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca en comparación con la temperatura real.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Lora del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por temperaturas cálidas, un cielo mayormente despejado con algunas nubes altas y un viento moderado del sureste. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.