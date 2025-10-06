El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas durante la madrugada se mantendrán en torno a los 22 grados , proporcionando un ambiente agradable para quienes se desplacen temprano.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que descenderán ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde. La humedad relativa comenzará en un 53% y aumentará gradualmente, alcanzando un 68% hacia las 2 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a 29 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por un aumento en la humedad, que podría llegar a un 82% hacia las 5 de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la mañana, se espera una brisa suave proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, aumentando su velocidad, especialmente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 24 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, lo que significa que los habitantes de Linares pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 7 de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:49. En resumen, el tiempo en Linares hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.