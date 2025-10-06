El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 52% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 20:04, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.