El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Durante la noche, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 32°C. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20°C a las 00:00 horas y manteniéndose en torno a los 19°C durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31°C a las 15:00 horas y un máximo de 32°C a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30°C a las 18:00 horas y bajando a 24°C hacia el final del día.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 88% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 55% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas, especialmente en la tarde, cuando la combinación de temperatura y humedad puede hacer que se sienta más caluroso de lo que realmente es.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h entre las 19:00 y 20:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas.
Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 12:00 y las 20:00 horas, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas desciendan de manera más pronunciada.
En resumen, el día en Lebrija se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y la hidratación adecuada debido a las altas temperaturas esperadas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.
