El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados entre las 02:00 y las 03:00, alcanzando un máximo de 29 grados a las 15:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 33% por la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h durante las primeras horas, aumentando a 10-11 km/h en la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 12:00, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin probabilidad de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Jaén pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

La puesta de sol se producirá a las 19:50, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de temperaturas agradables y cielos despejados. La combinación de un tiempo cálido y seco, junto con la ausencia de lluvias, sugiere que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el campo, disfrutar de un picnic o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los jiennenses pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para cualquier tipo de actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.