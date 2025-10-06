El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando los 18 grados a las 04:00 y 17 grados entre las 05:00 y las 07:00.

Durante la jornada, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 30 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, presentará algunas nubes altas a partir de las 07:00, que se mantendrán durante gran parte del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 53% a las 00:00, aumentando hasta un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 37% a las 17:00, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 19:00 y cerrando el día con 21 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado durante la noche, lo que permitirá disfrutar de un hermoso cielo estrellado. En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.