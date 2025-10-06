El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto suave y luminoso. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 31 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será moderada, lo que puede hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 19:00 y 20:00 horas, cuando se espera que alcance su máxima velocidad.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite a los residentes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 08:24 horas y el ocaso será a las 20:00 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 23 grados al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será mayormente despejado con temperaturas cálidas, viento moderado y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.