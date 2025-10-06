El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 53% durante la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día confortable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma y la niebla que se presentaron en las primeras horas de la mañana podrían hacer que la visibilidad sea un poco reducida, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esto se disipe rápidamente.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar actividades recreativas o deportivas en la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:04. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.