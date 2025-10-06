El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, pero no se esperan precipitaciones. A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, alrededor de las 15:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 59% en la madrugada y aumentando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% durante la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento del sur también contribuirá a mantener el ambiente seco y despejado a medida que avanza el día.

No se prevén lluvias en el horizonte, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.