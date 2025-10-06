El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente estable en Camas, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en las horas más frescas de la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 34% hacia la tarde. Las condiciones de cielo seguirán siendo mayormente nubladas, pero se prevén momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, con predominancia del sur y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La ausencia de lluvias y la presencia de nubes altas contribuirán a un ambiente seco y cálido, ideal para disfrutar de actividades al exterior.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. El ocaso se producirá a las 19:59, marcando el final de un día cálido y mayormente nublado en Camas. En resumen, se prevé un día agradable, con temperaturas cálidas y condiciones estables, perfectas para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.