El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la humedad relativa, que pasará del 46% en la mañana al 39% en la tarde. Sin embargo, la sensación de calor será moderada gracias a la brisa suave que se prevé durante el día.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de entre 7 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Esta brisa será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas pico del calor. No se prevén rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:53. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.