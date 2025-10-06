El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se espera que en algunos momentos se presenten intervalos de poco nuboso, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 32 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más elevada de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas altas se sientan más llevaderas en momentos de mayor brisa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el cielo, ya que la nubosidad puede variar a lo largo del día.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar, dado que los momentos de sol pueden ser intensos a pesar de la presencia de nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.