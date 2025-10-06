El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 31°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica será más intensa, especialmente en las horas cercanas a la tarde. Se recomienda a los habitantes de Bormujos que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos en la tarde, alrededor del 34%. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se esperan rachas que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque, realizar deporte o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo las actividades en la naturaleza y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.