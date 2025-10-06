El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con una ligera presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando hasta un 72% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcance su máximo, estimado en 31 grados alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada permitirá que el tiempo se sienta agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Bailén pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:50 horas.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.