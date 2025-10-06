El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% y aumentando gradualmente hasta un 94% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 35 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A medida que el día avance, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando picos de hasta 42 km/h en la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 5 de la tarde, con un máximo de 28 grados , lo que sugiere que será un día cálido, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:49. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento moderado y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.