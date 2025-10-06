El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, en Baena, se prevé un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 69%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en dirección oeste-suroeste durante la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 9 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Baena hasta el ocaso, que se producirá a las 19:52 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de alcanzar su pico, y se espera que a la hora de la cena, alrededor de las 20:00 horas, la temperatura se sitúe en torno a los 26 grados .

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.