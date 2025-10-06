El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde, y subiendo nuevamente hacia los 30 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y 16:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 46% y aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta el 97% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 34% por la tarde. Esto sugiere un ambiente cálido y seco en las horas centrales del día, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas. Este viento podría ser un alivio para los habitantes que busquen disfrutar del exterior, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.