El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 90%, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades recreativas o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:03, ofreciendo una vista espectacular para los residentes y visitantes de Aljaraque.

En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.