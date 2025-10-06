El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

Hoy, 6 de octubre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados a media tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé un agradable ambiente con 28 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 60% y alcanzando un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas. Esta combinación de viento y temperatura hará que la sensación térmica sea agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se anticipa para las 19:51 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La temperatura comenzará a descender nuevamente tras el ocaso, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.