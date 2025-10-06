El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El día de hoy, 6 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles altos durante la mañana, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 36% por la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no serán intensas, aportarán un ligero alivio a las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. Se espera que la dirección del viento cambie a suroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o disfrutar de un café en alguna de las terrazas locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el entorno natural y social de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-05T20:57:12.