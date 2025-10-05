El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 5 de octubre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 31 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará con algunas nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo agradable y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se prevé un descenso gradual que alcanzará los 16 grados a las 07:00, momento en el que la frescura matutina será más notable. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 30 grados a las 15:00 y 31 grados entre las 16:00 y las 18:00, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 33% hacia las 20:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 23:00, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y soleado.

Con un amanecer programado para las 08:21 y un ocaso a las 20:00, los residentes tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima favorable invita a salir y disfrutar de la belleza del entorno, ya sea en un paseo por el campo, una reunión familiar o simplemente relajándose al aire libre.

