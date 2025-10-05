El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Utrera se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a medianoche, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 2 de la mañana, se prevé un descenso gradual, alcanzando los 19 grados a las 2 de la mañana y manteniéndose en torno a los 18 grados hasta las 4 de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 14 horas y un máximo de 32 grados a las 16 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 31 grados, descendiendo a 29 grados hacia el final del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 89% a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 38% a las 20 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 19 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en Utrera hoy, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el tiempo sea agradable para actividades al aire libre. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, pasear por la ciudad o participar en eventos comunitarios.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.