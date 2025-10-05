El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y cálido. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 29 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 61% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser un poco más fresca al caer la tarde y al acercarse la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Úbeda pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 26 grados hacia las 20:00 horas. La noche caerá con un cielo despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.