El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. Este descenso es normal en las horas nocturnas, pero se espera un repunte a medida que avance el día.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A las 06:00, la temperatura se estabiliza en 18 grados, y a medida que el sol se eleva, se prevé que suba a 19 grados a las 09:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se alcanzarán los 31 y 32 grados, respectivamente. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, llegando a 27 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando hasta un 78% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en la tarde, especialmente del suroeste. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 2 y 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, y el sol saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 20:01, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, hoy en Tomares se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.