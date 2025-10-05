El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ligera variación en la temperatura a lo largo de las horas.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y agradable. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 31 grados, descendiendo a 29 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% en la madrugada y aumentando hasta un 78% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en dirección suroeste durante la tarde. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:01, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.