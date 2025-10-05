El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa comenzará en un 44% y se mantendrá en niveles moderados a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que se espera ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio bienvenido.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, predominantemente del sur, también puede influir en la sensación térmica, haciendo que el calor se sienta un poco más intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre, paseos o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 19:56, ofreciendo un momento perfecto para contemplar el ocaso en un entorno tranquilo.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.