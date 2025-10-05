El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

El día de hoy, 5 de octubre de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo soportable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y del norte, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una visita a los monumentos históricos de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:54. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea fresca y agradable. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un excelente momento para salir y disfrutar de la vida nocturna de Priego de Córdoba.

En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.