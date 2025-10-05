El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre de 2025, Pozoblanco se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, así que no olvide llevar protección solar si planea disfrutar del día en el exterior.

La humedad relativa comenzará en un 33% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 47% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura podría aumentar a medida que caiga la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender después de las 18:00 horas, llegando a los 22 grados a las 21:00 horas, lo que hará que la noche sea más templada y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero será un alivio ante el calor, proporcionando una brisa refrescante que hará que la temperatura se sienta más cómoda.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que el tiempo sea ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el día al máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-04T21:02:12.